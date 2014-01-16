Бойко поехал в Москву обсудить декабрьские договоренности

Украинская правительственная делегация во главе с вице-премьер-министром Юрием Бойко в четверг отбыла в Москву для проведения встречи с российской делегацией по актуальным вопросам сотрудничества Украины и России по ряду секторных направлений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

"В частности, будут обсуждаться вопросы производственной кооперации и ход выполнения и меры по активизации достигнутых в декабре прошлого года договоренностей, направленных на возобновление торгово-экономических отношений, - реализация совместных проектов в отрасли авиастроения, судостроения, космической промышленности, а также инфраструктурных проектов”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства 9 января отметил, что с февраля следует запустить на полную мощность программу промышленной кооперации с Россией, и дал поручение о создании Группы высокого уровня по вопросам реализации украинско-российских договоренностей под руководством Бойко.

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