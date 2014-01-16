На закрытии межбанка гривня ослабла к доллару

В четверг, 16 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,3350/8,3400 грн/долл. с 8,3310/8,3360 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,3355/11,3460 грн/евро с 11,3480/11,3590 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3585/1,3625.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов цены остались на уровне 12:00 торгов - 0,2493/0,2498 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,4010 (-0.0340).

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,3200/8,3300 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,3225/11,3400 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2493/0,2498 грн/рубль.