Латвия успешно перешла на евро

Брюссель. Латвия с 1 января 2014 года успешно полностью перешла с национальной денежной единицы на евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в пресс-релизе Европейской комиссии.

"Переход с лата на евро был четким и успешным. Со вчерашнего дня больше нельзя осуществлять оплату в латвийских латах, а двухнедельный период одновременного обращения двух денежных единиц завершился 14 января. Не было никаких значительных проблем, и банки, почтовые отделения и магазины хорошо справились с дополнительным объемом нагрузки из-за переходного процесса и параллельного обращения двух валют", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

В конце переходного периода более 90% процентов всех торговых операций уже осуществлялись исключительно в евро. Курс обмена был установлен на уровне семь латов за десять евро. До конца марта латы, оставшиеся на руках у населения, можно будет обменять в почтовых отделениях, а в банках - до конца июня этого года.

В пресс-релизе также сообщается, что двойные ценники в евро и латах будут действовать до 30 июня этого года.

Латвия стала 18-й страной еврозоны. Эстония ввела евро в 2011 году, а Литва собирается перейти на евро с 1 января 2015 года.

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