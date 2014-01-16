Курс гривни по итогам года не опустится ниже 8,4 грн/долл. — эксперты

Ослабление гривни в начале 2014 года носит сезонный характер, считают опрошенные УНИАН эксперты.

«В начале года ослабление гривны носит сезонный характер – поступления от экспорта в январе значительно снижаются, в то время как импорт остается достаточно значительным» считает начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрия Сологуб.

Эксперт считает, что пока Нацбанк не видит смысла вмешиваться в деятельность рынка, так как считает этот скачок курса кратковременным явлением, центробанк по-прежнему будет нацелен на сохранение курса на относительно стабильном уровне и в случае дальнейших скачков регулятор выйдет на рынок с интервенциями.

«Мы не ожидаем дальнейшего существенного ослабления гривны. Скорее всего, в первой половине года курс будет находиться в диапазоне 8,20-8,30, а во второй половине возможно незначительное ослабление гривны – но вряд ли выше уровня 8,40», - сказал Сологуб.

По мнению начальника отдела финансовых проектов агентства "Кредит-Рейтинг" Светланы Рекрут, возобновление деловой активности после новогодних праздников способствовало активизации валютного рынка и, соответственно, росту спроса на доллар, тем более в свете высоких остатков на корсчетах банков.

«В тоже время, учитывая, что курс 8,30-8,32 грн/долл. не является "новым уровнем" для рынка и паники не вызвал, Национальный банк, видимо, решил не вмешиваться в ситуацию, тем более в свете "необходимости" увеличения гибкости курсообразования», - сказала Рекрут.

По мнению эксперта, регулятор будет пытаться придерживаться такой политики в течение всего 2014 года, позволив гривне колебаться в рамках своего коридора, который составит 8,10-8,40 грн/долл.

Как сообщал УНИАН. Котировки гривни продолжили падение после укрепления в период новогодних праздников и достигли минимального значения с 2009 года. В четверг, 16 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,3350/8,3400 грн/долл.