Чистая покупка валюты населением в декабре выросла на 20%

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в декабре 2013 года составила 940,2 млн долл., что на 157,6 млн долл., или на 20,14%, больше показателя за предыдущий месяц в 782,6 млн долл., сообщил Национальный банк Украины на официальном сайте.

По информации НБУ, покупка наличной валюты населением в декабре превысила ее продажу пятый месяц подряд после обратной тенденции в апреле-июле 2013 года.

В декабре объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,516 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,288 млрд долл., продали - на 2,228 млрд долл.

В то же время, по итогам января-декабря 2013 года чистая покупка валюты населением составила 2,880 млрд долл. (в эквиваленте), что в 3,5 раза ниже показателя также чистой покупки населением валюты за аналогичный период 2012 года в 9,977 млрд долл. в эквиваленте.

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в декабре сократились на 191,2 млн долл., и по состоянию на 1 января 2014 года составили 22,605 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка наличной валюты населением в ноябре 2013 года составила 782,6 млн долл., что в 3,6 раза больше показателя за предыдущий месяц. По итогам января-ноября чистая покупка составила 1,940 млрд долл. (в эквиваленте), что в 5 раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года (9,977 млрд долл. в эквиваленте).

Золотовалютные резервы Нацбанка на 1 января 2014 года составили 20,416 млрд долл., что на 8,53%, или на 1,604 млрд долл. больше показателя на 1 декабря 2013 года в 18,812 млрд долл., рост резервов произошел за счет поступлений средств от размещения государственных ценных бумаг в объеме 3 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл.