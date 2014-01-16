Новый бюджет предусматривает выделение 1,03 млрд грн субвенций местным бюджетам

Принятый Верховной Радой Государственный бюджет на 2014 год предусматривает выделение 1,03 млрд грн субвенций местным бюджетам, включая субвенции городским и районным бюджетам, говорится в дополнении №11 к Закону Украины «О Государственном бюджете на 2014 год», текстом которого располагает УНИАН.

В частности, согласно росписи наибольший объем субвенций для областных бюджетов предусмотрен Ивано-Франковской области – 30 млн грн. В разрезе городских бюджетов наибольший объем субвенций получат Киев - 24 млн грн, Луцк – 40 млн грн, Артемовск - 46,4 млн грн, Павлоград - 34,7 млн грн, Судак - 21,6 млн грн, Мариуполь – 20 млн грн и Кривой Рог – 20 млн грн. В разрезе субвенций районам наибольший объем предусмотрен Бориспольскому району (Киевская область) – 19 млн грн, Ковельскому району (Волынская область) – 14 млн грн, и Чернобаевский район (Черкасская область) – 13 млн грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, Верховная Рада Украины приняла без обсуждения закон о госбюджете на 2014 год. За такое решение проголосовали 249 народных депутатов из 261 зарегистрированных в сессионном зале (при необходимом минимуме в 226 голосов). Текст проекта бюджета Кабмин передал в парламент 19 декабря 2013 года.

Как отмечали народные депутаты от Партии регионов, бюджет был принят с показателями дефицита на уровне 70 млрд грн, или 3,6% ВВП, объемами доходов – 500 млрд грн и расходов – 570 млрд грн, инфляцией – 4,7% и курсом гривны – 8,4 – 8,5 грн.