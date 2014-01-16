Миндоходов определило критерии примерного плательщика налогов

Министерств доходов и сборов Украины разработало перечень критериев примерного плательщика и Программу поддержки таких плательщиков, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на проект соответствующего министерского приказа.

Согласно документу, примерными считаются плательщики, производящие продукцию на таможенной территории Украины и пребывающие на общей системе налогообложения, включающей уплату НДС. Кроме того, есть ряд дополнительных критериев для получения статуса «примерного плательщика». «В их числе – своевременная подача отчетности, отсутствие долга перед бюджетом, наличие не менее 50 нанятых работников, средняя зарплата которых не менее чем в 5 раз превышает установленный законом минимум. Обязательным является и соответствие плательщика критериям автоматического возмещения НДС», - сообщили в Миндоходов.

Со своей стороны Министерство предлагает таких плательщиков проверять не чаще одного раза в три календарных года, а камеральные проверки сводить до 5 рабочих дней. Админуслуги и консультации для таких плательщиков также будут предоставляться в приоритетном порядке, а справки об отсутствии задолженности перед бюджетом будут выдаваться в течение трех рабочих дней.

«Такие преимущества должны стать стимулом к соблюдению налогового и таможенного законодательства, а кроме того - упростят процедуру администрирования налогов для добросовестных плательщиков и будут способствовать улучшению бизнес-климата», - отметили в Миндоходов. В министерстве отметили, что замечания и предложения к проекту приказа можно предоставить непосредственно в Департамент налогообложения и контроля объектов и операций Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. В частности, в ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.

В ноябре Минодходов заявляло, что количество украинских предприятий, представляющих потенциальный риск уклонения от уплаты налогов, составляет менее 1% от общего количества зарегистрированных компаний и фирм.