Объем интервенций Нацбанка в поддержку гривни вырос почти на 18%

Национальный банк Украины в декабре продолжил практику валютных интервенций, возобновленную в сентябре-ноябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни 942 млн долл., что на 142 млн долл. или на 17,75% больше объемов предыдущего месяца в 800 млн долл., сообщил регулятор на своем сайте.

По информации НБУ, в декабре 2013 года объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 79,862 млрд долл. (с учетом операций Госказначейства), при этом Нацбанк продал 430,3 млн долл., 305 млн евро, 13 млн английских фунтов стерлингов и 81 млн австралийских долларов.

В январе-декабре 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке также был отрицательным и составил 3,146 млрд долл., что в 2,4 раза ниже отрицательного сальдо за аналогичный период 2012 года в 7,499 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в ноябре направил на поддержку гривни почти 800 млн долл., что в 2,69 раза больше объемов предыдущего месяца в 297 млн долл. В январе-ноябре 2013 года объем чистых интервенций составил 2,204 млрд долл., что в 3,2 раза ниже также отрицательного сальдо за аналогичный период прошлого года в 7,066 млрд долл.

Золотовалютные резервы Нацбанка на 1 января 2014 года составили 20,416 млрд долл., что на 8,53%, или на 1,604 млрд долл. больше показателя на 1 декабря 2013 года в 18,812 млрд долл., рост резервов произошел за счет поступлений средств от размещения государственных ценных бумаг в объеме 3 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл.