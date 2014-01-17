S&P лишило финансовый центр Швейцарии высшего кредитного рейтинга

Рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг швейцарского кантона Базель-Штадт с наивысшего уровня "ААА" с негативным прогнозом до "АА+" со стабильным прогнозом, сообщило агентство в пятницу, передает ИТАР-ТАСС.

Аналитики S&P объясняют снижение рейтинга сокращением доходов местного бюджета и необходимостью докапитализации пенсионной системы. "Увеличение расходов на пенсионную систему потребует наращивания долга. Кроме того, мы заметили, что утвержденные меры по сокращению части расходов местного бюджета откладываются", - указано в сообщении агентства.

В Базель-Штадте расположен город Базель - второй по величине и третий по численности город Швейцарии. Базель считается финансовым центром страны и одним из основных финансовых центров мира. Там расположены штаб-квартиры Базельского комитета по банковскому надзору и Банка международных расчетов, центральные офисы корпораций Novartis, Hoffmann-La Rochе, а также штаб-квартира банка UBS и др.