Fitch оставило рейтинг Нидерландов на уровне "ААА"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Нидерландов на уровне "ААА", сообщают Вести.ru.

Прогноз по рейтингу также остался "негативным", что связано со слабыми перспективами роста внутреннего валового продукта, так как это негативно отразится на бюджетной консолидации и долговой нагрузке.

Тем не менее, по словам экспертов Fitch, высший рейтинг говорит о сильной экономике, а также об устойчивых показателях, таких как профицит платежного баланса и приток инвестиций. Кроме этого, рейтинговое агентство отмечает значительную финансовую гибкость.

В ноябре прошлого года рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Нидерландов до "AA+". Таким образом, Moody's и Fitch все еще оценивают Нидерланды на уровне "AAA".