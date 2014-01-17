Власти Японии заявили о восстановлении экономики

Японское правительство в своем ежемесячном отчете о состоянии экономики впервые за шесть лет четко заявило, что экономика "восстанавливается". Это свидетельствует об успехе политики премьер-министра Синдзо Абэ, ориентированной на рост, сообщают Вести.ru.

Ссылаясь на устойчивые потребительские расходы и рост капитальных расходов, в своем докладе за январь правительство использовало оптимистичные выражения для описания экономики впервые с января 2008 года.

Хотя в отчете говорится, что экономика стала находиться в лучшей форме после прихода Абэ к власти, экономисты считают, что повышение налога с продаж в апреле станет испытанием на прочность для экономики Японии.

Сильный спрос связан с повышением налога с продаж с 5% до 8% в апреле, отмечают экономисты, но они также говорят о растущем оптимизме среди потребителей.

В декабре японский эталонный индекс Nikkei Stock Average установил новый шестилетний максимум благодаря улучшению ситуации в экономике США.

Частные инвестиции также начали расти. Ранее этот сегмент был самым слабым звеном экономики страны.

Таким образом, последние данные показывают, что экономика укрепляется, медленно преодолевая негативные эффекты постоянного снижения цен. Дефляция сохранялась в Японии более 15 лет.

Впервые за 4 года правительство перестало использовать слово "дефляция" в своих отчетах еще в декабре, но пока не было официального объявления о том, что Япония полностью справилась с дефляцией.

Несмотря на растущий оптимизм, некоторые экономисты отмечают, что экономика не свободна от рисков. Так, например, многие удивляются низким темпам роста экспорта, несмотря на падение курса иены по отношению к доллару в прошлом году. При этом они ссылаются на риски неожиданной "турбулентности" на финансовых рынках, которые могут повредить экономике, так как основной объем экспорта Японии приходится на развивающиеся страны Азии.

Но самым большим риском для экономики многие экономисты считают именно повышение налога с продаж. Валовой внутренний продукт Японии, как ожидается, сократится во II квартале, и ключевым вопросом является скорость восстановления темпов роста.

По этой причине Абэ и другие члены правительства продолжают убеждать компании в необходимости повышать заработную плату более высокими темпами, чем в последние годы.

Даже если в текущем году Япония сможет успешно преодолеть повышение налога, на октябрь следующего года намечено очередное повышение налога с продаж до 10%. Министр экономики Акира Амари не исключил возможности выделения дополнительного пакета для стимулирования экономики, так как это позволит смягчить негативные последствия второго раунда повышения налога.