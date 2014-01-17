Госдолг США перед Китаем достиг рекордного уровня

Объем государственных долговых обязательств США, принадлежащих Китаю, достиг в ноябре 2013 года рекордной отметки в 1,317 трлн долл. Это подтверждается новыми данными Минфина США, опубликованными в четверг, передает ИТАР-ТАСС.

В то же время, по сообщению Bloomberg, новой рекордной величины - 3,82 трлн долл. - достигла в конце декабря и сумма золотовалютных резервов КНР. Росту объема резервов способствовали значительное укрепление обменного курса юаня к доллару, разница ставок доходности в Китае и за рубежом, а также сравнительная легкость привлечения капитала на внешних рынках.

Все последние годы Китай является одним из главных локомотивов роста мировой экономики. Однако его позиции в профильных международных организациях, включая МВФ, пока в полной мере не отражают его растущей экономической мощи.

Реформа системы национальных квот и голосов в фонде, планы которой были утверждены еще в 2010 году, тормозится из-за бездействия Конгресса США.

Согласно новой сводке Минфина, второй по величине зарубежный кредитор США - Япония - в ноябре увеличила объем своих американских долговых активов до 1,186 трлн долларов.

Россия занимает по данному показателю одиннадцатое место среди зарубежных партнеров США (включая, по методологии местного Минфина, и группы стран). В ноябре у Москвы в американские гособлигации было вложено 139,9 млрд долларов - на 10 млрд меньше, чем месяцем ранее.

В общей сложности Минфин США зафиксировал в ноябре отток зарубежных инвестиций в размере 16,6 млрд долларов. По его данным, частные иностранные капиталовложения сократились на 30,5 млрд долларов, а государственные выросли на 13,9 млрд долларов.

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