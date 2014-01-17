Fitch понизило рейтинг Сербии

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Сербии в иностранной и национальной валюте до "В+" с "BB-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства, передает Прайм.

Рейтинговый потолок был понижен до "В+" с "ВВ-". Краткосрочный рейтинг был подтвержден на уровне "B".

Fitch ожидает, что консолидированный дефицит государственного бюджета вырастет до 7,1% от ВВП с 6,5% в 2013 году. "Правительство Сербии поставило цель снизить дефицит на 1,6 процентных пункта в 2014 году и на 1,9 процентных пункта в 2015 году", - говорится в релизе Fitch.

Динамика долга продолжает ухудшаться из-за вялого роста. Fitch ожидает, что государственный долг увеличится до 70% ВВП в 2015 году с нынешнего уровня в 63%. Это уже значительно выше среднего показателя среди стран с рейтингами "BB" и "B".

Стабильный прогноз отражает оценку агентством того, что риски понижения и повышения рейтинга в данный момент хорошо сбалансированы. Позитивное рейтинговое действие возможно в случае, если среднесрочная программа бюджетной консолидации стабилизирует соотношение госдолга к ВВП.

Негативное рейтинговое действие может быть предпринято в случае продолжающегося давления обменного курса, которое может привести к сокращению резервов и резкому росту уровня долга.

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