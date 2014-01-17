Предельный дефицит госбюджета 2014 года составит 4,3% ВВП

Предельный дефицит государственного бюджета, принятого Верховной Радой 16 января, составит 4,3% ВВП, при этом доходная часть составит 392,6 млрд грн, включая доходы общего фонда бюджета 342,7 млрд грн, а расходная – 409,4 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, размещенном на его официальном сайте.

«В государственном бюджете на 2014 год предусматривается проведение стимулирующей налогово-бюджетной политики, направленной на продолжение постепенного повышения уровня жизни населения», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в течение года в бюджете предусмотрено поэтапное повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада Украины приняла проект государственного бюджета на 2014 год без обсуждения в течение нескольких минут. Вместе с тем, впервые сверстанный проект бюджета был представлен в парламент 19 декабря 2013 года – в нарушение всех возможных сроков подачи проекта бюджета и его рассмотрения, прописанных Бюджетным кодексом. Первоначально бюджет формировался на основе таких показателей: инфляция на уровне 4,3% и рост ВВП — 3%, номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, доходная часть сводного госбюджета — 498,9 млрд грн, общий фонд госбюджета — 389,7 млрд грн, дефицит бюджета на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП. Предусматривалось, что Пенсионный фонд получит из бюджета 87,4 млрд грн, доход от приватизации составит 17 млрд грн.

В то же время после голосования опрошенные УНИАН депутаты от Партии регионов заявили, что госбюджет на 2014 год предполагает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 4,7%, доходы в 500 млрд грн, расходы - 570 млрд грн, дефицит на уровне 70 млрд грн, или 3,6% ВВП, курс гривни на уровне 8,4-8,5 грн за доллар.