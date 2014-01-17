Сенаторы одобрили финансирование правительства США на 1,1 триллиона долларов

Верхняя палата Конгресса США в четверг, 16 января, одобрила законопроект, предусматривающий финансирование правительства и госучреждений до конца финансового года, то есть до 30 сентября. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

За то, чтобы установить расходы на госаппарат в размере 1,1 триллиона долларов, проголосовали 72 сенатора, из них 17 республиканцев, и 26 выступили против. Накануне голосования в Сенате законопроект прошел Палату представителей. Там он получил поддержу подавляющего большинства конгрессменов: лишь 67 проголосовали против, а 359 высказались за.

Теперь документ, весь текст которого занимает 1528 страниц, отправляется на подписание президенту США Бараку Обаме. Ожидается, что закон будет подписан и вступит в силу уже в ближайшее время.

Собственно на расходы правительства законом предусмотрено 1,012 триллиона долларов. Еще 92 миллиарда выделяется на военные операции за границами США, в основном в Афганистане, и 6,5 миллиарда на случай чрезвычайных ситуаций природного характера.

Как напоминает агентство Reuters, голосование в Сенате состоялось ровно через три месяца после того, как закончился почти двухнедельный перерыв в работе государственных учреждений США. Тогда представители Республиканской и Демократической партий не смогли договориться по поводу реформы медицинского страхования, предложенной президентом-демократом, и сорвали сроки принятия закона о финансировании правительства. Американские госучреждения открылись, только когда законодатели приняли компромиссное бюджетное соглашение, действовавшее до 15 января. Как подсчитало рейтинговое агентство Standard & Poor's, ущерб от простоя составил 24 миллиарда долларов.