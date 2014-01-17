S&P подтвердило рейтинги Португалии, прогноз негативный

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги Португалии в национальной и иностранной валютах "ВВ" и "В" с негативным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства, передает Прайм.

"Прогноз по экономике Португалии продолжает находиться в зависимости от конкурентоспособности и внешнего спроса на португальские товары и услуги", - говорится в релизе агентства.

Португалии в 2011 году была одобрена кредитная помощь от Евросоюза и МВФ во избежание дефолта в сумме до примерно 80 миллиардов евро. Страна получает транши кредитов на основе заключений представителей "тройки" о выполнении требований по восстановлению экономики, в том числе, по уровню дефицита бюджета. Португалия будет получать ссуды до конца 2014 года, на рынке присутствуют разговоры о том, что стране может понадобиться дополнительная поддержка.

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