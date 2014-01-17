Покрывать дефицит бюджета будут за счет Нацбанка - эксперт

Единственным источником покрытия дефицита государственного бюджета 2014 года, который, по данным Министерства финансов, превысит 71 млрд грн (4,3% ВВП), являются перечисления Национального банка и выкуп Нацбанком облигаций Минфина. Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель аналитического подразделения группы “Инвестиционный Капитал Украина” (ICU) Александр Вальчишен.

«Покрывать дефицит будут преимущественно за счет так называемого отечественного QE (монетарной политики), когда в конечном итоге гособлигации, выпускаемые Минфином, оседают на балансе НБУ», - отметил он.

При этом Вальчишен уточнил, что перечисления Нацбанка в бюджет также будут рекордными. «Перспективы для доходной части бюджета в этом году следующие: собирать поступления хотя бы в объеме, который равен прошлому году. При этом перечисления от НБУ в доходную часть госбюджета опять будут максимальными за всю историю страны (как это было в прошлом году)», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, согласно официальной информации Министерства финансов, предельный дефицит государственного бюджета, принятого Верховной Радой 16 января, составит 4,3% ВВП, при этом доходная часть составит 392,6 млрд грн, включая доходы общего фонда бюджета 342,7 млрд грн, а расходная – 409,4 млрд грн.

16 января провластное большинство Верховной Рады Украины 249 голосами «за» приняло закон о государственном бюджете на 2014 год. Принятие проходило без обсуждения из-за блокирования трибуны парламента представителями оппозиционных фракций. Бюджет был принят в течение нескольких минут. Перед голосованием с места выступил глава бюджетного комитета Евгений Геллер, представивший наиболее значимые, по его мнению, правки в госбюджет. Выступление Геллера длилось всего несколько минут.

Впервые сверстанный проект бюджета был представлен в парламент 19 декабря 2013 года – в нарушение всех возможных сроков подачи проекта бюджета и его рассмотрения, прописанных Бюджетным кодексом. Первоначально бюджет формировался на основе таких показателей: инфляция на уровне 4,3% и рост ВВП — 3%, номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, доходная часть сводного госбюджета — 498,9 млрд грн, общий фонд госбюджета — 389,7 млрд грн, дефицит бюджета на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП. Предусматривалось, что Пенсионный фонд получит из бюджета 87,4 млрд грн, доход от приватизации составит 17 млрд грн.

Одновременно с принятием бюджета большинство проголосовало за ряд других законов, вносящих изменения в Уголовный кодекс и превращающих Украину в полицейское государство. Голосование шло посредством поднятия рук.