Дефицит бюджета Франции в 2013 году составил 102 млрд долл.

Дефицит бюджета Франции по итогам 2013 г. превысил официальный прогноз почти на 3 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством финансов, передают Вести.ru.

Отрицательное сальдо бюджета в прошлом году составило 74,9 млрд евро, что эквивалентно $101,94 млрд.

Хотя показатель снизился на 12 млрд евро по сравнению с 2012 г., он все же оказался выше официального прогноза на уровне 72,1 млрд евро.

В основном дефицит оказался выше из-за более низкого объема налоговых поступлений, чем ожидали в правительстве. Несмотря на снижение государственных расходов, затяжной экономический кризис не позволил добиться планируемого объема налоговых поступлений.

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По итогам 2013 г. налоговые поступления в бюджет составил 284 млрд евро, тогда как в проекте бюджета указывался показатель в 287,5 млрд евро. Показатель оказался ниже из-за снижения корпоративных налоговых поступлений, тогда как доходы от налога на добавленную стоимость оказались на 0,6 млрд евро больше плана.

Государственные расходы в прошлом году составили 368,1 млрд евро, что на 0,6 млрд евро ниже планового показателя.

Напомним, что эксперты Еврокомиссии ожидают, что в 2013 г. экономика выросла на 0,2%, а в 2014 г. показатель увеличится на 0,9%.

На прошлой неделе спрос на французские облигации оказался самым слабым за последние десять лет, так как инвесторы сфокусировались на испанских и итальянских облигациях.

Доходность 10-летних облигаций Франции находится на уровне 2,5% в настоящее время по сравнению с рекордно низким уровнем в 1,74% в апреле прошлого года. В этом году среди европейских долговых бумаг самые слабые результаты показывали французские и бельгийские облигации.