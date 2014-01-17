Миндоходов предлагает упростить таможенный контроль для участников Евробаскета-2015

Министерство доходов и сборов Украины предложило упростить таможенные процедуры для команд-участниц финального турнира чемпионата Европы по баскетболу, который состоится в Украине в 2015 году, и товаров, ввозимых для подготовки чемпионата, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на проект соответствующего приказа министерства.

«Команды-участницы не будут платить пошлину и налог на добавленную стоимость за товары, которые будут ввозить для участия в соревнованиях, - говорится в сообщении Миндоходов. – Все процедуры таможенного контроля и оформления товаров, предназначенных для подготовки и проведения Евробаскета, будут осуществляться в первую очередь и по упрощенному порядку. Также упраздняется необходимость подачи разрешительных документов при перемещении товаров и любой контроль, кроме таможенного, на границе».

По мнению сотрудников Миндоходов, это будет способствовать оперативному перемещению товаров, необходимых для мероприятий чемпионата, и не потребует финансовых и временных затрат для участников и гостей чемпионата.

Вместе с тем отмечается, что Миндоходов по-прежнему открыто для замечаний и предложений, которые можно отправлять традиционной или электронной почтой.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

В Украине в рамках подготовки к проведению Евробаскета-2015 планируется строительство шести новых спортивных арен - в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове.

Ранее вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул заявлял, что государственное финансирование подготовки чемпионата составит 7,057 млрд грн. Частными инвесторами на строительство спортивных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове будет израсходовано около 4,3 млрд грн. Однако в ноябре 2013 года правительство утвердило Государственную целевую социальную программу подготовки и проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу, предварительные объемы финансирования которой составляют 13,35 млрд грн.