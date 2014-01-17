Золотовалютные резервы НБУ по итогам 2014 года останутся на уровне 20 млрд долл. - эксперты

13:33, 17 января 2014
Финансы
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Золотовалютные резервы (ЗВР) Национального банка Украины по итогам 2014 года останутся на уровне 20 млрд грн, считают опрошенные УНИАН эксперты.

По словам начальника отдела финансовых проектов агентства "Кредит-Рейтинг" Светланы Рекрут, получение Украиной задекларированного объема финансирования от России позволит полностью рефинансировать внешние долги к погашению в 2014 году и удержать целевой курс гривни к доллару без давления на резервы Нацбанка.

“Наш прогноз уровня ЗВР на конец 2014 года - 20 млрд долл. - примерно текущий уровень”, - сказала эксперт.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан также полагает, что динамика резервов и валютного рынка будет в значительной степени зависеть от фактического объема российской финансовой помощи.

“Мы полагаем, что благодаря оставшимся 12 млрд долл. российского кредита, которые должны быть предоставлены в 2014 году, снижению цены на импортируемый газ (-33% до 269 долл./тыс. куб. м) и некоторому улучшению ситуации в торговых отношениях в Россией НБУ сможет сохранить привязку гривни к доллару в текущем году без существенной потери резервов”, - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 января 2014 года составили 20,416 млрд долл., что на 8,53%, или на 1,604 млрд долл., больше показателя на 1 декабря 2013 года. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл.

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