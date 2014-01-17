Минфин в 2013 году нарастил объем размещения гособлигаций в 1,6 раза

Министерство финансов Украины с начала 2013 года разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 65,2 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ), что в 1,6 раза превышает объемы 2012 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, данные показатели включают размещение ОВГЗ, выпущенных для увеличения/формирования уставного капитала компаний «Нафтогаз Украины», «Украинское Дунайское пароходство», «Аграрный фонд» и «Ощадбанк».

В 2013 году Минфин выпустил облигации для пополнения уставного капитала компаний «Нафтогаз Украины» на 8,0 млрд грн с доходность 14,3% годовых, «Аграрный фонд» - на 5,0 млрд грн с доходностью 14,25%, «Украинское Дунайское пароходство» - на 0,3 млрд грн с доходностью 9,5%, «Ощадбанк» - на 1,4 млрд грн с доходностью 9,5%.

Также сообщается, что в результате проведенных аукционов по размещению ОВГЗ в декабре в госбюджет поступило 7,7 млрд грн, 0,7 млрд долл. и 0,05 млрд евро (всего в 2013 году - 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро).

Средневзвешенная доходность ОВГЗ на первичном рынке в декабре составила в национальной валюте 13,78% годовых, в долларах США - 6,24%, в евро - 4,80% (всего за 2013 год - 12,96%, 7,63% и 4,80% соответственно).

Как сообщается, погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 64,0 млрд грн, в том числе основной долг - 41,7 млрд грн, уплата дохода - 22,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Минфин в 2012 году привлек в госбюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро, а также выпустил облигации для пополнения уставного фонда компаний «Нафтогаз Украины» на 6 млрд грн и «Укргидроэнерго» на 1 млрд грн.