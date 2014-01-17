Нацбанк за год ускорил выпуск денег в обращение в 3,4 раза

Прирост монетарной базы за 2013 год составил 51,918 млрд грн, или 20,3%, что в 3,4 раза превышает показатель прироста монетарной базы за 2012 год в 15,387 млрд грн, или 6,4%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Расширение депозитной базы банков способствовало росту денежной массы, объем которой в декабре повысился на 2,9% (с начала года - на 17,2%) - до 906,3 млрд грн. Объем монетарной базы за этот период увеличился на 6,5 % (с начала года на 20,3 % ) - до 307,2 млрд грн», - говорится в сообщении Нацбанка.

По информации Нацбанка, объем приобретенных НБУ ценных бумаг Украины (по номинальной стоимости) в декабре составил 7,4 млрд грн, с начала года - 45,6 млрд грн. В 2013 году Нацбанк не проводил операции по продаже ценных бумаг из своего портфеля и по покупке (продаже) гособлигаций через механизм двусторонней котировки.

Также сообщается, что корсчета банков за месяц выросли на 27,9% (с начала года - на 33,8%) - до 33,0 млрд грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками на 1 января 2014 года согласно установленным нормативам, составил 27,3 млрд грн, из которых на отдельный счет в Нацбанке было перечислено 10,8 млрд грн.

По информации НБУ, объем наличности вне банков в декабре вырос на 4,2% (с начала года - на 16,8%) - до 237,5 млрд грн, что, как отметил регулятор, является традиционным для последнего месяца года.

Средства правительства в нацвалюте на счетах в Нацбанке Украины за месяц выросли на 44,4% (с начала года - в 3,7 раза) - до 1,8 млрд грн.

Объем рефинансирования банков Нацбанком в декабре составил 27,6 млрд грн, с начала года - 71,5 млрд грн, а их средневзвешенная процентная ставка - 7,13% (с начала года - 7,15%). Объем мобилизационных операций за месяц составил 12,1 млрд грн (с начала года - 270,4 млрд грн) по средневзвешенной процентной ставке 2,02 % (с начала года — 2,05%).

Как сообщал УНИАН, монетарная база в Украине в декабре 2012 года выросла на 7,0% (с начала года – на 6,4%), денежная масса – на 5,8% (с начала года – на 12,5%).

В Украине денежная масса в 2011 году увеличилась на 14,2% (в т.ч. в декабре 2011 г. – на 4,5%) – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3% (в т.ч. в декабре 2011 г. – на 3,8%) – до 239,9 млрд грн.