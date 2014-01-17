Американские законодатели хотят расширить акт против нарушителей прав человека на весь мир

Два высокопоставленных американских законодателя представили в четверг законопроект, который распространит "акт Магнитского", направленный против нарушителей прав человека в России и одобренный в конце 2012 года, на все страны мира, сообщает Reuters.

Сенатор-демократ Бен Кардин из Мэриленда, автор оригинального законопроекта, и сенатор-республиканец Джон Маккейн из Аризоны, посетивший в декабре киевский Майдан, считают, что "Global Human Rights Accountability Act" позволит добиться того, чтобы нарушителям прав человека в любой стране мира было отказано во въезде в США и пользовании услугами американских финансовых институтов.

"Это важная инициатива в области защиты прав человека, - сказал Кардин в интервью Reuters. - Она привлекает внимание к нарушителям прав человека".

"Акт Магнитского" был назван в память Сергея Магнитского, российского адвоката, умершего в следственном изоляторе в 2009 году. В рамках этого акта Белый дом составил список нарушителей прав человека, связанных, по мнению администрации США, со смертью Магнитского - им было отказано в получении американских виз, а их счета в США были заморожены.

Россия считает "акт Магнитского" внешним вмешательством в свои внутренние дела. Закон стал источником напряженности между Вашингтоном и Москвой, хотя одновременно страны сотрудничали по таким деликатными вопросам, как гражданская война в Сирии и ядерная программа Ирана.

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Кардин давно хотел, чтобы акт был расширен и распространен на нарушителей прав человека из других стран.

Прежде чем законопроект станет законом, он должен получить одобрение Сената, затем - Палаты представителей, которая два года назад ограничила радиус его действия Россией, после того как Сенат поддержал расширенную версию.

Кардин считает, что законопроект имеет сильную поддержку обеих партий.

"Думаю, что у нас есть обоснованный шанс", - сказал он.

Ранее на текущей неделе американский Сенат провел очередные слушания по ситуации в Украине, на которых, в частности, выступили сенатор Джон Маккейн и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Представитель Госдепартамента при этом заявила, что правительство США может рассмотреть вопрос о санкциях против представителей украинской власти в случае «продолжения насилия против мирных граждан».