АМКУ за год наложил более 740 млн грн штрафов за нарушение конкурентного законодательства

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2013 году выявил 7600 случаев нарушения конкурентного законодательства, что на треть больше показателя 2012 года, и наложил более 740 млн грн штрафов – преимущественно за злоупотребление монопольным положением. Об этом в интервью газете «Урядовый курьер» сообщил первый заместитель главы ведомства Рафаэль Кузьмин.

Говоря о том, на каких рынках нарушений выявлено больше всего, Кузьмин отметил: «Речь идет, например, об услугах по транспортировке газа по трубопроводам, его распределению, передаче и распределению электроэнергии. О пользовании объектами инфраструктуры, обеспечивающими движение железнодорожного транспорта, почтовой связи, централизованного водоснабжения и поставке тепловой энергии. О специализированных услугах транспортных терминалов и портов…»

По словам Кузьмина, конкуренция очень ограничена на рынках строительства, в сфере телекоммуникаций и электросвязи, здравоохранения, в переработке. «А последствия неизменны – рост цен», - отметил чиновник.

При этом он сообщил, что в 2014 году АМКУ продолжил исследование рынков лекарств, жилищно-коммунальных услуг, административных услуг. «Стартовала проверка рынка услуг припортовых элеваторов. Кроме того, комитет проверит отдельные товарные рынки регионального и общегосударственного значения – в частности, рынки услуг, связанных с регулированием земельных отношений, с государственным ветеринарным и фитосанитарным контролем, со сферами государственной регистрации актов гражданского состояния и имущественных прав на недвижимое имущество», - сказал Кузьмин.

Как сообщал УНИАН, объем штрафов, наложенных Антимонопольным комитетом Украины за нарушение конкурентного законодательства в 2012 году, составил 687 млн грн, а экономический эффект от предотвращенных нарушений – 1,2 млрд грн.

В 2012 году Антимонопольный комитет проводил более 500 расследований на 164 рынках, в том числе аграрном, топливном, на рынках предоставления услуг ЖКХ, в сфере охраны здоровья и мобильной связи. Кроме того, специалисты ведомства начали расследования по новым направлениям, а именно: масштабное исследование деятельности торговых сетей, рынков рыбы и морепродуктов, рынка карамели, отношений в сфере оборота товаров медицинского назначения.

В июле 2013 года Кабмин утвердил программу развития конкуренции в Украине на 2014-2024 годы, которая должна быть оформлена отдельным законопроектом с указанием необходимых к принятию новых законов с конкретными сроками выполнения – в целом это 73 мероприятия, которые охватывают еще 700 более мелких мероприятий. На текущий момент программа не рассматривалась как отдельный законодательный акт. В то же время она выписана с учетом целого ряда рекомендаций, выданных Украине в рамках сотрудничества с ООН и подразделением ООН по торговле и развитию ЮНКТАД.