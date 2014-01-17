Объем возмещенного НДС предпринимателям столицы в 2013 году вырос на 21%

Объем возмещенного предпринимателям Киева налога на добавленную стоимость в течение 2013 года выросла на 775 млн грн (на 21%) - до 4,36 млрд грн, по сравнению с показателем возмещений в 2012 году, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Как отмечается, превышение возмещенных сумм над заявкой составило 49,2 млн грн. А в автоматическом режиме НДС возмещено 63 плательщикам, сумма возмещения составила 677 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в целом по стране объем возмещения по налогу на добавленную стоимость предпринимателям Украины в 2013 году вырос на 7,5 млрд грн (на 16%) - до 53,4 млрд грн. Объем выплат по итогам 2013 года превысил объем заявок на 3,5 млрд грн. В 2012 году объем возмещений составил 46 млрд грн при заявке в 43,3 млрд грн.

В январе 2014 года Министерство доходов и сборов Украины разработало перечень критериев примерного плательщика и Программу поддержки таких плательщиков. В частности, примерными считаются плательщики, производящие продукцию на таможенной территории Украины и пребывающие на общей системе налогообложения, включающей уплату НДС. Кроме того, есть ряд дополнительных критериев для получения статуса «примерного плательщика». В их числе – своевременная подача отчетности, отсутствие долга перед бюджетом, наличие не менее 50 нанятых работников, средняя зарплата которых не менее чем в 5 раз превышает установленный законом минимум. Обязательным является и соответствие плательщика критериям автоматического возмещения НДС.

Со своей стороны Министерство предлагает таких плательщиков проверять не чаще одного раза в три календарных года, а камеральные проверки, обязательные при проверке возмещений НДС, сводить до 5 рабочих дней. Админуслуги и консультации для таких плательщиков также будут предоставляться в приоритетном порядке, а справки об отсутствии задолженности перед бюджетом будут выдаваться в течение трех рабочих дней.