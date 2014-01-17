Fitch улучшило прогноз курса гривни до 8,3 грн за доллар

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз курса гривни по итогам 2014 года и первой половины 2015 года до 8,3 грн за доллар, в то время как в ноябре 2013 года агентство прогнозировало девальвацию гривни по итогам 2014 года до 9 грн за доллар.

Об этом говорится в комментарии рейтингового агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Fitch ожидает, что курс гривни к доллару составит 8,3 грн за доллар до конца первого полугодия 2015 года», - говорится в комментарии агентства.

При этом в Fitch убеждены, что власти вряд ли сделают некие шаги, способные существенно повлиять на курс гривни в сторону ее девальвации. «Это маловероятно, во всяком случае, до апреля 2015 года», - отмечают в агентстве.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services также спрогнозировало девальвацию гривни до 9,5 грн/долл. в 2014 году против ожидаемых 8,2 грн/долл. в 2013 году.

В то же время, государственный бюджет на 2014 год, по информации опрошенных УНИАН парламентариев, рассчитывался исходя из курса гривни на уровне 8,4 – 8,5 грн за доллар.

Установление в Украине плавающего курса гривни является одной из рекомендаций Международного валютного фонда Украине, активное сотрудничество с которым на текущий момент приостановлено по решению властей страны.