Рыбак передал на подпись Януковичу закон о госбюджете на 2014 год

На подпись Президенту Украины передан закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”.

На сайте парламента отмечено, что закон направлен на подпись сегодня.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 декабря 2013 года подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год. Рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом было запланировано на 16 января 2014 года. При этом депутаты от оппозиции блокировали работу парламента, не давая рассмотреть проект госбюджета.

Вместе с тем 16 января Верховная Рада Украины без обсуждения приняла закон о госбюджете на 2014 год. «За» проголосовали 249 народных депутатов из 261, зарегистрированного в сессионном зале (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Заседание парламента открыл с места в сессионном зале первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник и предложил председателю бюджетного комитета Евгению Геллеру представить заключения комитета со своего места в правительственной ложе в связи с тем, что «парламент не может работать в нормальном режиме» из-за блокирования оппозиции.

Геллер заявил, что комитет принял решение предложить парламенту принять законопроект о госбюджете на 2014 год за основу и в целом как закон с учетом предложений комитета».

Справка УНИАН. Впервые проект бюджета был представлен в парламенте 19 декабря 2013 года – с нарушением всех возможных сроков подачи проекта бюджета и его рассмотрения, прописанных Бюджетным кодексом.

Сначала бюджет формировался на основе следующих показателей: инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП - 3%, номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, доходная часть сводного госбюджета — 498,9 млрд грн, общий фонд госбюджета — 389,7 млрд грн, дефицит бюджета на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% ВВП. Предусматривалось, что Пенсионный фонд получит из бюджета 87,4 млрд грн, доход от приватизации составит 17 млрд грн.

В то же время после принятия закона опрошенные УНИАН депутаты от Партии регионов заявили, что госбюджет на 2014 год предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 4,7%, доходы - 500 млрд грн, расходы - 570 млрд грн, дефицит на уровне 70 млрд грн, или 3,6% ВВП, курс гривни на уровне 8,4-8,5 грн за доллар.