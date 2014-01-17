Рост монетарной базы в 2013 году превзошел самые смелые прогнозы - эксперт

Прирост монетарной базы за 2013 год на 20,3% превзошел самые смелые прогнозы, говорится в комментарии главы аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия в системе TRDATA.

По мнению Паращия, ускоренная печать гривни в преддверии новогодних праздников прогнозировалась, так как этот период наиболее безопасен для вливания дополнительной ликвидности на рынок, но увеличение монетарной базы в декабре 2013 г. на 6,5%, превысило все ожидания.

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«Скорее всего, правительство, на фоне предоставления кредита на 15 млрд долл. от России, решило рискнуть и напечатало в декабре больше гривень, чем в среднем за 11 месяцев 2013 года», - считает эксперт.

По его словам, похожая ситуация наблюдалась и в 2012 году, когда Нацбанк в течение года проводил жесткую монетарную политику из-за высоких девальвационных ожиданий, а в декабре монетарная база увеличилась на 7%, что соответствовало совокупному росту по итогам 2012 года.

«Мы полагали, что это был одноразовый трюк, который не будет повторяться», - сказал он.

По прогнозам аналитика, в 2014 году рост монетарной базы составит 15,5% с начала года.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в 2013 году ускорил выпуск денег в обращении в 3,4 раза. Прирост монетарной базы за 2013 год составил 51,918 млрд грн, или 20,3%, что в 3,4 раза превышает показатель прироста монетарной базы за 2012 год в 15,387 млрд грн, или 6,4%.