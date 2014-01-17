Гривня установилась на уровне 8,3600/8,3700 грн/долл.

В пятницу, 17 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,3600/8,3700 грн/долл. с 8,3595/8,3695 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,3600/11,3775 грн/евро с 11,3645/11,3820 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3590/1,3620.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,2500/0,2505 грн/рубль с 0,2501/0,2506 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,4620 (+0.0695).

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,3200/8,3300 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,3225/11,3400 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2493/0,2498 грн/рубль.