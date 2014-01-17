В банке «Даниэль» введена временная администрация

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 16 января принял решение №1 о начале вывода банка «Даниэль» с рынка и осуществления в нем временной администрации с 17 января 2014 года, сообщила УНИАН пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, фонд принял такое решение на основании постановления Нацбанка от 16 января №14 о признании банка неплатежеспособным.

Временная администрация вводится сроком на три месяца с 17 января по 16 апреля 2014 года, и в течение этого периода вкладчики банка могут получить свои средства по вкладам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам. Выплаты будут осуществляться в размере вклада и процентов, начисленных на 16 января, в пределах 200 тыс. грн.

Фонд уполномочил на временную администрацию банка ведущего специалиста фонда Евгения Ожга, и отметил, что со дня введения временной администрации к нему переходят все полномочия руководства и акционеров банка.

Справка УНИАН. Банк «Даниэль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2003 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации на официальном сайте банка, никто из его акционеров не является владельцем существенного участия (более 10%).

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.