«Имэксбанк» в 2013 году нарастил прибыль в 6,2 раза

Входящий в группу крупных «Имэксбанк» в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, нарастил прибыль в 6,2 раза – до 20 млн грн, сообщил банк на официальном сайте.

Согласно сообщению, по данным отчетности Нацбанка, на 1 января 2014 года депозитный портфель банка достиг 4,4 млрд грн, количество вкладчиков - физических лиц банка составило порядка 61 000.

Как сообщал УНИАН, «Имэксбанк» в 2012 году снизил прибыль на 80% – до 3,29 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 16,46 млн грн.

Справка УНИАН. «Имэксбанк» (г. Одесса) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков.

Основными владельцами банка являются Леонид Климов (20,3362% – прямое участие, 17,8927% – опосредствованное) и Татьяна Климова (0,1472% – прямое участие, 21,5599% – опосредствованное).