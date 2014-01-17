Инфляция в Польше достигла 10-летнего минимума

Варшава. Потребительские цены на товары и услуги в Польше в прошлом году увеличились на 0,9%, что является самым низким показателем в стране с 2003 года и почти в 4 раза меньше инфляции в 2012 году.

По данным польского государственного комитета статистики (GUS) которыми располагает УНИАН, в 2013 году в стране больше всего подорожали алкоголь и сигареты (на 3,5%), продукты питания (+2,2%), товары и услуги в сфере отдыха и культуры (+2,8%), а также содержание жилья (+1,7%).

Из продуктов и услуг, которые больше всего влияют на инфляцию, наиболее подешевели коммуникационные услуги (на 8,3%), одежда и обувь (-4,9%) и транспорт (-1,8%).

В декабре прошлого года потребительская инфляция была выше на 0,1%, чем в ноябре и на 0,7% выше, чем в декабре 2012 года.

По данным GUS, в 2003 году - за год до вступления Польши в Евросоюз - в стране была зафиксирована самая низкая инфляция с начала рыночных реформ в начале девяностых годов прошлого века на уровне 0,8%.

После вступления в ЕС инфляция в Польше достигла максимального значения в 2011 году на уровне 4,3%, а годом позже она снизилась до 3,7%.

С начала рыночных реформ годовой рост потребительских цен впервые упал ниже 10% в 1999 году после гиперинфляции в начале девяностых, когда цены ежегодно увеличивались от около 12 до 685 процентов.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году цены на потребительские товары в Украине увеличились на 0,5% после того, как годом ранее они снизились на 0,2%, продемонстрировав дефляцию впервые с 2002 года.