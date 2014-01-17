Азаров: Украине удалось не допустить спада ВВП в 2013 году

Украине удалось не допустить спада ВВП в 2013 году, несмотря на мировой экономический кризис и целый ряд проблем во взаимоотношениях с партнерами.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня мне стали известны предварительные итоги года по валовому внутреннему продукту. Мы имеем 100%, по сравнению с прошлым годом. Таким образом, несмотря на мировой экономический кризис, целый ряд проблем в наших взаимоотношениях с партнерами, удалось не допустить спада ВВП. Это очень важно», - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что «в последние месяцы в экономике появились позитивные тенденции, сейчас задача их закрепить».

«Поэтому любая дезорганизация сейчас, призывы к хаосу усугубят жизнь наших людей. Давайте вместе не позволим тем, кто стремится это сделать, реализовать свои бредовые идеи», - добавил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года снизился на 1,3% (в постоянных ценах 2007 года), по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора - на 0,3%. ВВП Украины в третьем квартале текущего года продемонстрировал спад пятый квартал подряд.

По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, Международный валютный фонд прогнозирует рост на 0,4%, Всемирный банк – 0%, Европейская Бизнес Ассоциация – 0%, Fitch Ratings - 0%, Standard & Poor's - 1%.

Международный валютный фонд в декабрьском прогнозе ожидает спада экономики Украины по итогам 2013 года на 0,3%. Фонд также ухудшил прогноз роста в 2014 году до 1%, тогда как в октябре текущего года прогнозировал рост на 0,4% в 2013 году и на 1,5% в 2014 году.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.