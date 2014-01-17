Украинцы уже задекларировали 1 млрд грн доходов за 2013 год

Граждане Украины в рамках кампании по декларированию доходов, полученных в 2013 году, за две недели нового года задекларировали порядка 1,1 млрд грн доходов, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Как отмечается, декларации подали 116 тыс. человек, из них порядка 5 тыс. человек задекларировали доходы свыше 1 млн грн. Общий объем задекларированных этими гражданами доходов составил 189,7 млн грн.

В Миндоходов напомнили, что кампания по декларированию доходов стартовала 1 января 2014 года и продлится до 1 мая 2014 года. Бланк налоговой декларации размещен на сайте Миндоходов.

«Налогоплательщики также могут подать декларации через интернет. Для этого необходимо получить электронный ключ цифровой подписи и соответствующее программное обеспечение», - подчеркнули в пресс-службе Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, объем доходов, полученных гражданами в 2012 году и задекларированных в рамках проведенной декларационной кампании 2013 года, составил, по предварительным данным, 48 млрд грн, что на 11 млрд грн (23%) больше объема доходов, задекларированных годом ранее.

Доходы в размере более 1 млн грн задекларировали 3 тыс. граждан, что на 1 тыс. человек больше, чем в 2011 году. При этом 4 гражданина задекларировали доходы в объеме более 1 млрд грн. Из них двое проживают в Донецкой области, 1 гражданин – в Тернопольской области и 1 – в Киеве.

В настоящее время Миндоходов разрабатывает новую модель декларирования доходов граждан при участии общественного и экспертного сообщества. Концепция системы всеобщего декларирования обнародована на сайте Миндоходов.