Чистая прибыль Morgan Stanley в 2013 году составила 2,75 млрд долл.

Чистая прибыль американского банковского гиганта Morgan Stanley, приходящаяся на держателей обыкновенных акций, по итогам 2013 года составила 2,75 миллиарда долларов против убытка в 30 миллионов долларов за 2012 год, сообщает Прайм.

В пересчете на одну обыкновенную акцию кредитная организация получила в прошлом году прибыль 1,41 доллара против убытка в 0,02 доллара в предыдущем году. Выручка финансового гиганта увеличилась на 24% и составила 32,42 миллиарда долларов.

За четвертый квартал прошлого года Morgan Stanley получил чистую прибыль в размере 133 миллиона долларов, что на 76,5% ниже показателя 2012 года. Прибыль на акцию составила 0,07 доллара против 0,29 годом ранее. Аналитики ожидали прибыль на акцию в размере 0,45 доллара. Выручка за октябрь-декабрь возросла на 12,5% - до 7,83 миллиарда долларов.

Показатель ключевого капитала (Tier 1) корпорации к концу года составил 15,7%. По состоянию на 31 декабря предыдущего года он составлял 17,7%.

"Мы продолжаем работать над юридическими вопросами, относящимися ко временам финансового кризиса. Мы с нетерпением ждем прогресса в осуществлении наших стратегических целей, вступая в 2014 год", - прокомментировал итоги года гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман.