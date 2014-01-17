Кабмин ожидает, что инфляция в 2014 году будет в 2,5 раза ниже повышения зарплаты

Правительство Украины ожидает, что инфляция в текущем году будет в 2,5 раза ниже повышения зарплаты. Об этом написал премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

«Прогнозный уровень инфляции, как мы ожидаем, будет примерно в 2,5 раза ниже повышения заработной платы, т.е. мы планируем реальное увеличение заработной платы», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада Украины приняла без обсуждения закон о госбюджете на 2014 год. За такое решение проголосовали 249 народных депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов) из 261, зарегистрированного в сессионном зале. Текст проекта бюджета Кабинет министров передал в парламент 19 декабря 2013 года.

Как отмечали народные депутаты от Партии регионов, бюджет был принят с показателями дефицита на уровне 70 млрд грн, или 3,6% ВВП, объемами доходов – 500 млрд грн и расходов – 570 млрд грн, инфляцией – 4,7% и курсом гривни – 8,4-8,5 грн.