Азаров считает, что Нацбанк способен обеспечить стабильность гривни

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что у Национального банка есть все возможности, чтобы обеспечить стабильность гривни.

Об этом Азаров заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

«У Национального банка есть все возможности и запасы валюты, чтобы осуществлять стабильную политику валютного курса», - отметил премьер-министр, отвечая на вопросы пользователей.

Азаров также отметил, что курс гривни, который заложен в бюджете-2014, является расчетным.

«Он принимается таким, чтобы рассчитать все необходимые выплаты по внешнему долгу, необходимые выплаты по внутреннему долгу. Там где, он деноминирован относительно валюты, и отражает среднюю оценку по году. Еще раз повторяю, расчетную», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз курса гривни по итогам 2014 года и первой половины 2015 года до 8,3 грн за доллар, в то время как в ноябре 2013 года агентство прогнозировало девальвацию гривни по итогам 2014 года до 9 грн за доллар.

В то же время, государственный бюджет на 2014 год, по информации опрошенных УНИАН парламентариев, рассчитывался исходя из курса гривни на уровне 8,4 – 8,5 грн за доллар.