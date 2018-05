Чистая прибыль Bank of New York Mellon за год упала на 13,6%

Чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, снизилась по итогам 2013 года на 13,6% по сравнению с 2012 годом - до 2,11 миллиарда долларов, передает Прайм.

Чистая прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за год составила 1,74 доллара против 2,03 доллара в 2012 году. Выручка BNY Mellon за прошлый год увеличилась на 2,9% - до 14,98 миллиарда долларов.

За четвертый квартал чистая прибыль банка составила 539 миллиона долларов, что на 15% меньше показателя за октябрь-декабрь 2012 года. Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию снизилась до 0,44 доллара с 0,53 доллара годом ранее. Аналитики ожидали, что она составит 0,54 доллара на акцию.

Выручка кредитной организации за прошедший квартал составила 3,59 миллиарда долларов против 3,62 миллиарда за аналогичный период 2012 года.

"Мы по-прежнему сосредоточены на контроле над расходами. BNY Mellon достиг целей по программе оптимизации операционной деятельности (Operational Excellence Initiatives), на год опередив график, подготовив базу для продолжающегося процесса трансформации, которая, как ожидается, создаст финансовые преимущества на несколько лет", - отмечает гендиректор банка Джеральд Хассел.