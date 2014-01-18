Президент США подписал бюджет правительства в 1,1 трлн долл.

Президент США Барак Обама подписал указ о финансировании работы правительства и госучреждений до 30 сентября — конца текущего финансового года, сообщает Лента.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Расходы на работу правительства, согласно подписанному Обамой указу, составят 1,012 триллиона долларов. Еще 92 миллиарда долларов выделяется на военные операции за границами США, а 6,5 миллиарда долларов резервируются для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера.

Ранее законопроект о финансировании работы правительства и госучреждений был утвержден нижней и верхней палатами Конгресса США.

В начале октября 2013 года работа американских госучреждений была приостановлена из-за того, что законодатели не успели вовремя согласовать финансирование правительства на новый фискальный год. Представители Республиканской партии, занимающие большинство мест в нижней палате Конгресса США, настаивали на сокращении расходов на социальные статьи бюджета. В свою очередь верхняя палата Конгресса, где большинство принадлежит соратникам Обамы по Демократической партии, выступала против урезания финансирования социальных программ.

Согласовать компромиссное бюджетное соглашение администрации Обамы и законодателям удалось лишь в середине октября. До этого момента в течение двух недель работа госучреждений, кроме стратегически важных, была приостановлена. Простой госучреждений обошелся США, по предварительным подсчетам, в 24 миллиарда долларов.

Компромиссное бюджетное соглашение, принятое в середине октября 2013 года, определяло финансирование работы правительства лишь на определенный срок. Для того, чтобы обеспечить финансирование работы госучреждений до конца фискального года, потребовался новый законопроект, который и был подписан Обамой 17 января.