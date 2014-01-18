Китай снижает темпы роста кредитования

Во втором полугодии 2013 г. в Китае было выдано кредитов на 7,135 трлн юаней ($1,18 трлн; данные Народного банка Китая, НБК). Это на 10,7% меньше, чем годом ранее, и на 40% меньше, чем в первом полугодии. Но в целом в 2013 г. китайские кредитные учреждения дали взаймы почти на 10% больше, чем в 2012 г., пишут "Ведомости".

Экономисты объясняют замедление темпов кредитования во втором полугодии повышением ставок, которое охладило спрос на займы. Но взять под контроль кредитный бум у правительства не получается, уровень долга в Китае остается высоким, отмечает Чживэй Чжан из Nomura. Кредитование растет в основном за счет теневого сектора — трастов, брокерских и страховых компаний. К ним обращаются заемщики, которых банки считают рисковыми, например муниципалитеты и девелоперы.

НБК не имеет полномочий регулятора теневого сектора, поэтому он повышает ставки, чтобы стоимость межбанковских кредитов, которые получает и теневой сектор, росла. Но это грубый инструмент. В июне такая политика НБК спровоцировала кризис на рынке межбанковского кредитования, когда ставки взлетели до 30%. Подобное повторилось в октябре и ноябре. Сейчас НБК пытается получить право контролировать не только банки, но и теневых кредиторов. По данным НБК, в 2013 г. теневой сектор выдал на 43% больше кредитов, чем годом ранее, — 5,165 трлн юаней.

С начала кризиса 2008 г. закредитованность Китая росла такими же темпами, как в США, еврозоне и Южной Корее накануне глубокой рецессии. Такого же сценария для Китая экономисты не ждут, но замедление роста экономики, как это случилось в Японии в 90-х гг., вполне вероятно. По мнению аналитиков Royal Bank of Scotland, внутренний долг Китая растет вдвое быстрее, чем его ВВП: «Хотя правительство пытается замедлить темпы роста кредитования, мы только в начале пути».