Совокупный капитал узбекских банков вырос за 2013 год на 25%

Совокупный капитал коммерческих банков в Узбекистане возрос за 2013 год на 25%, а по сравнению с 2000 годом - более чем в 46 раз, сообщил президент республики Ислам Каримов, пишет РИА Новости.

"В результате сегодня уровень достаточности капитала банков составляет 24,3%, что в три раза превышает требования Базельского комитета по банковскому надзору, которые приняты на уровне 8%", - сказал Каримов, выступая на заседании правительства в пятницу.

Он отметил, что ликвидность банковской системы превышает 65%, что в 2,2 раза выше общепринятой в мировой практике оценки "высокий". На долю внутренних источников приходится около 80% всей суммы кредитного портфеля.

"Особого признания заслуживает доступность банковских услуг. Так, на 100 тысяч взрослого населения приходится 49,7 банковских учреждений, а на тысячу человек открыто 1028 банковских счетов, что по международным нормам соответствует оценке "высокий", - сообщил президент.