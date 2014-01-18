Moody's повысило рейтинг Ирландии до инвестиционного

Рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Ирландии до "инвестиционного" уровня, прогноз по рейтингу был изменен на “позитивный”, пишут Вести.ru.

По данным официального пресс-релиза, агентство Moody's повысило рейтинг Ирландии с "Ba1/NP" до "Baa3/P-3". Согласно методологии выставления кредитных рейтингов Moody's оценки "Baa3" и выше соответствуют "инвестиционному" уровню.

Агентство Moody's стало единственной из трех основных рейтинговых компаний, которая понизила суверенный кредитный рейтинг Ирландии до "мусорного" статуса в июле 2011 г. Standard&Poor's и Fitch сохранили кредитные оценки Ирландии на "инвестиционном" уровне, несмотря на проблемы в финансовом секторе и обвал на рынке недвижимости в стране.

В середине декабря 2013 г. Ирландия вышла из антикризисной программы ЕС и МВФ, которая была инициирована по просьбе ее властей. Министр финансов страны Майкл Нунан заявил, что надеется на пересмотр кредитного рейтинга Ирландии со стороны Moody's с "мусорного" на "инвестиционный".

Государственные или корпоративные облигации с "инвестиционным" уровнем оценки (investment grade) считаются активами со сравнительно низкими рисками дефолта.