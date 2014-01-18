Хорватия не нуждается в международной финансовой помощи, несмотря на то что пытается справиться с сокращающейся экономикой, заявил глава Центробанка страны, развеяв слухи о том, что самому молодому члену ЕС потребуется помощь Международного валютного фонда, чтобы поддержать стабильность.

Страна присоединилась к блоку, после того как в течение 10 лет пыталась выполнить условия ЕС, пишут Вести.ru. Вхождение Хорватии в блок укрепило политическую стабильность в регионе, где шли войны после распада бывшей Югославии.

Однако в минувшем году на финансовых рынках появились опасения, что Хорватии понадобится помощь от МВФ и ЕС ввиду слабого финансового положения и невнятных перспектив восстановления.

Валютные резервы относительно малы, и это побудило многих экономистов заявить о том, что страна может обратиться в МВФ.

Небольшая балканская страна с численностью населения 4,3 млн самостоятельно решит экономические проблемы без посторонней помощи, заявил глава Центробанка Хорватии Борис Вуйчич.