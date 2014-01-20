Рост экономики Китая замедлился до 7,7 процента в годовом исчислении в четвертом квартале, так как инвестиции и спрос сократились в конце 2013 года и, по мнению аналитиков, могут снизиться в 2014 году на фоне серьезных реформ в стране, сообщает Reuters.

В результате, за весь 2013 год экономика Китая выросла на те же 7,7 процента, не изменившись по сравнению с пересмотренным показателем 2012 года.

Аналитики ожидали, что в четвертом квартале рост ВВП составит 7,6 процента.

В квартальном исчислении экономика выросла на 1,8 процента, что оказалось ниже 2-процентного прогноза.

"Экономика, возможно, чуть более стабильна в начале 2014 года, чем все думали. Я полагал, что монетарное ужесточение в 2013 году станет понижательным риском... Эти цифры уменьшают этот понижательный риск, - сказал Тим Кондон из ING. - Я не вижу никаких признаков изменения экономического баланса в прошлом году. Кажется, что никакого сокращения профицита текущего счета не произошло, а объем накоплений и инвестиций не изменился".

Тем не менее, аналитики говорят, что активность может снова снизиться в этом году, если Китай будет еще более настойчиво пытаться повысить внутреннее потребление за счет экспорта и инвестиций.