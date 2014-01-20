Объем задолженности госбюджета усложнит финансирование его расходной части - эксперты

Значительный объем накопленной кредиторской задолженности бюджета будет оказывать давление на выполнение его расходной части в 2014 году, прокомментировали УНИАН эксперты Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA).

«Мы считаем, что на выполнение расходной части бюджета в 2014 году будет оказывать давление значительный объем накопленной кредиторской задолженности бюджета. По состоянию на 1 декабря 2013 года кредиторская задолженность сводного бюджета по расходам составила 23,4 млрд грн, из которых 9,4 млрд грн – задолженность государственного бюджета», - отметили эксперты. Они полагают, что и в настоящее время непогашенный долг остается существенным, поскольку в декабре 2013 года финансировались в основном текущие платежи, в том числе зарплата бюджетникам.

В то же время, агентство UCRA считает утвержденные показатели доходной части госбюджета на 2014 год достаточно реалистичными. По их оценкам, показатели доходов по сравнению с утвержденными (с учетом изменений в декабре 2013 года) увеличатся на 41,4 млрд грн, или на 11,8%. В то же время, они прогнозируют, что выполнение запланированных показателей зависит от ряда факторов.

«Уровень выполнения плана будет зависеть от результатов реализации инвестиционной и долговой политики государства в рамках достигнутых договоренностей с Россией в декабре прошлого года, от ситуации на международных товарных и финансовых рынках и уровня взаимоотношений Украины с ключевыми странами-партнерами», - отметили эксперты.

Агентство UCRA положительно расценивает сам факт принятия госбюджета, поскольку это дает возможность обеспечить финансирование бюджетных программ в необходимых объемах. «В случае отсутствия бюджета финансирование проводится лишь по текущим статьям (в объеме 1/12 расходов прошлого года), а выполнение инвестиционных программ приостанавливается», - пояснили они.

Эксперты отметили, что от быстрого утверждения основного финансового плана страны существенно выигрывают органы местного самоуправления. «Отечественные города и регионы имеют возможность утвердить свои бюджеты в течение 2-х недель после официального опубликования государственного бюджета, а также урегулировать межбюджетные отношения – начать получение субвенций и дотации из государственной казны в нужных объемах с учетом уровня роста социальных стандартов и изменения уровня финансовой обеспеченности», - полагают они.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 16 января, приняла без обсуждения закон о госбюджете на 2014 год, одобрив во втором чтении законопроект №3000 от 19 декабря 2013 года с предложениями бюджетного комитета от 16 января текущего года.

По информации Минфина, предельный дефицит госбюджета 2014 года составит 71,6 млрд грн, или 4,3% ВВП, при этом доходная часть составит 392,6 млрд грн, включая доходы общего фонда бюджета 342,7 млрд грн, а расходная – 471,3 млрд грн.