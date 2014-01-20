Уход иностранных банков из Украины должен стать сигналом для изменения инвестполитики - банкиры

Уменьшение доли иностранного капитала в банковской системе Украины в 2013 году должно стать сигналом для власти о необходимости изменений в инвестиционной политике, считают в ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС).

«По итогам 11 месяцев 2013 года три банка с иностранным капиталом вышли с рынка Украины, что является рекордным количеством даже по сравнению с кризисными 2008-2012 годами. Это должно быть сигналом властям о необходимости изменений в инвестиционной политике страны», - цитирует пресс-служба генерального директора ассоциации Галину Олифер.

По мнению Олифер, от решения данного вопроса зависит не только состояние платежного баланса и финансового рынка, но и динамика социально-экономического развития Украины в целом.

Читайте такжеАзаров считает, что Нацбанк способен обеспечить стабильность гривниКак сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе в январе-ноябре 2013 года сократилась на 5,8 п.п. - до 33,7%. Отток иностранного капитала в июне прошлого года произошел в результате закрытия сделок по продаже «Эрсте Банка» (прежний владелец - Erste Group, Австрия) и «Сведбанка» (Swedbank AB, Швеция) украинским собственникам.

В 2012 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась до 39,5% на 1 января 2013 года с 41,9% на 1 января 2012 года.