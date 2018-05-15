Председатель НБУ Игорь Соркин: «Текущий год будет непростым»

Председатель Национального банка Украины Игорь Соркин в интервью УНИАН рассказал, что задача по снижению рыночной процентной ставки остается одной из наиболее актуальных, как и сокращение лимита расчетов наличными. Он спрогнозировал, будет ли возобновлено сотрудничество с МВФ, а также ситуацию на валютном рынке. Пояснил, какие вложения предпочтительнее для граждан и каких новшеств следует ожидать в финансовом секторе.

- Игорь Вячеславович, прошел ровно год Вашей работы в должности главы Национального банка Украины. Какие достижения отмечаете для себя? Что удалось сделать?

- Спасибо, что напомнили о годовщине. Честно говоря, в потоке работы год прошел очень быстро. Тем более что 2013 год для финансовых рынков был очень сложным.

Считаю, что нам удалось выполнить свою основную конституционную функцию – обеспечение стабильности национальной денежной единицы, а также существенно укрепить доверие населения к ней. Даже общественно-политические события конца прошлого года не изменили тенденцию роста депозитных вложений в банковскую систему, население продолжало увеличивать свои вклады, причем преимущественно в гривне.

В свою очередь, банки имели возможность наращивать объемы кредитования. Важно, что наряду с количественными улучшались и качественные показатели кредитного портфеля банков.

Думаю, самое главное, что мы сохранили финансовую стабильность в банковском секторе. Это заслуга не только НБУ, но и всех финансовых учреждений страны, их менеджмента, а также украинских граждан - вкладчиков банков, которые сохранили доверие к банкам Украины. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто работал и доверял банковской системе за мудрость и зрелость.

- Если перейти к рыночным вопросам, то хотелось бы поговорить об итогах работы банковского сектора в 2013 году – год Вашего руководства ведомством. Оправдались ли Ваши ожидания и ожидания банкиров по росту активов, уровню прибыли, снижению доли неработающих кредитов?

- Как я уже говорил, год был непростым. Однако банковская система развивалась более динамично, чем в прошлые годы. И что примечательно - рост происходил преимущественно за счёт операций в национальной валюте. Судите сами: общие активы выросли на 140 млрд грн, что в 2,5 раза больше прироста за 2012 год. При этом 95% прироста активных операций составили операции в гривне.

Банки значительно увеличили кредитование реального сектора экономики, которое выросло на 90 млрд грн, что более чем в 3 раза превысило аналогичный показатель 2012 года.

На фоне увеличения кредитных операций в 2013 году улучшалось их качество.

Негативно классифицированные кредиты за 11 месяцев 2013 года снизились почти на 16 млрд грн, а их доля в структуре задолженности по кредитным операциям на 3 п.п.

Ресурсная база банков выросла за год почти на 126 млрд грн, что в 2 раза больше, чем за 2012 год.

Основной ее составляющей остаются вклады населения, объём которых за год увеличился на 70 млрд грн. При этом население предпочитало вкладывать денежные средства в национальной валюте и на долгосрочный период.

Прибыль банков Украины за 11 месяцев составила 2,4 млрд грн.

- Главной новацией прошедшего года стало введение ограничений наличных расчетов до 150 тыс. грн. Какие еще знаковые новшества Вы можете назвать? Дайте, пожалуйста, оценку их результативности и эффекта для рынка и экономики.

- Прежде всего, скажу о работе НБУ по развитию фондового рынка. Напомню, что в октябре 2013 года вступил в силу Закон «О депозитарной системе» и, в соответствии с ним, созданы и вовремя начали свою работу Расчетный центр и Центральный депозитарий. Создание Расчетного центра является определяющим шагом на пути к построению в Украине более прозрачного и эффективного фондового рынка.

Теперь об ограничении наличных расчетов. Это – важнейший инструмент развития безналичных платежей. Проведенный нами анализ показал: после введения этой нормы выросло количество операций физлиц, которые проводятся с участием банков. Во многих европейских странах размер суммы наличных расчетов значительно ниже, чем в Украине, например, в Италии – 1000 евро, во Франции – 3000 евро. Снижение лимита расчетов наличными – наш следующий шаг. И мы его сделаем при достижении соответствующего уровня развития безналичных расчетов.

Одним из основных инструментов для безналичных расчетов населения стала платежная карта. Сегодня в Украине на 10 человек выпущено 15 платежных карт. Это уже сопоставимо со средним показателем в странах ЕС. Население постепенно привыкает рассчитываться платежными картами за товары и услуги. За последние 5 лет доля безналичных платежей с использованием платежных карт увеличилась почти в 4 раза.

Вопрос развития розничных безналичных платежей для Национального банка является одним из приоритетных. Ведь каждая безналичная гривня работает на экономику нашей страны. И в этом направлении у нас тоже есть достижения. Так, с сентября 2013 года работают Центральный маршрутизатор и расчетно-клиринговый центр. Это – технологическая платформа для обработки межбанковских карточных операций. В декабре 2013 года стартовал процессинговый центр, который позволяет банкам эмитировать карты НСМЕП на базе открытых международных стандартов без дополнительных существенных затрат на приобретение собственных программных комплексов.

Кроме того, в прошлом году Национальный банк внедрил в практику надзор на консолидированной основе за банковскими группами. Продолжается работа по их идентификации и признанию. Внедрена соответствующая отчетность, на основе которой осуществляется мониторинг деятельности таких групп.

С января 2013 года вся банковская система завершила переход на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Также банки перешли к оценке рисков кредитных банковских операций, которые базируются на требованиях МСФО и рекомендациях Базельского комитета банковского надзора.

В прошлом году Национальный банк впервые подготовил свою консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам.

- Если говорить о денежно-кредитном рынке. Расскажите, пожалуйста, о приросте объемов и снижении ставок по депозитам/кредитам юридических и физических лиц по итогам ушедшего года.

- Денежно-кредитная политика в 2013 году, как я говорил, проводилась в непростых макроэкономических условиях. Но, несмотря на это, Национальному банку во взаимодействии с правительством удалось выполнить свою основную конституционную функцию – обеспечить стабильность национальной денежной единицы.

Задача по снижению рыночной процентной ставки для Национального банка остается одной из наиболее актуальных. Мы подаем сигналы рынку путем изменений в монетарной политике. К примеру, в минувшем году мы дважды снижали учетную ставку, постепенно высвобождали средства обязательных резервов с отдельного счета, предоставляли банкам достаточный объем ликвидности.

Вместе с тем, ставка по кредитам в национальной валюте все еще остается довольно высокой – ее среднегодовое значение в 2013 году составило 15,8%. Мы понимаем, что такая цена кредитов все еще остается дорогой для субъектов экономики. Но удешевление стоимости кредитов – комплексный вопрос. Его решение требует снижения ряда рисков, связанных с надежностью заемщиков, качеством их залога, правовыми отношениями и тому подобное. Национальный банк со своей стороны многое делает в вопросах защиты прав кредиторов, улучшения качества балансов банков и минимизации инфляционных и валютных рисков.

- Какие, по Вашему мнению, были причины осенних колебаний курса, наблюдались ли спекуляции на валютном рынке. Какова была их динамика и методы борьбы с ними НБУ?

- Спрос на иностранную валюту в это время года традиционно превышает предложение, поэтому ничего необычного на валютном рынке осенью прошлого года мы не наблюдали. Напротив, состояние валютного рынка в сентябре-ноябре 2013 года было более сбалансированным, чем в соответствующих периодах 2012 и 2011 годов.

Особо подчеркну возросшее доверие населения к национальной валюте и повышение уровня его финансовой грамотности, определенные усилия в этой области приложил и Национальный банк Украины. И население, и бизнес сегодня спокойнее реагируют на порой сенсационные высказывания о курсовых перспективах гривни.

Национальный банк постоянно мониторит состояние валютного рынка, сохраняя своё присутствие на нем и осуществляя интервенции для сглаживания ситуативных курсовых колебаний. Впрочем, доля операций Национального банка в общем объеме валютного рынка в прошлом году была довольно низкой – около 1%. Это свидетельствует о способности валютного рынка самостоятельно балансировать спрос и предложение иностранной валюты.

- Каков Ваш прогноз по сальдо платежного баланса и притоку инвестиций, а также по объему золотовалютных резервов?

- В отличие от предыдущих двух лет, в 2013 году мы ожидаем положительное сальдо сводного платежного баланса Украины - на уровне около 1,8 млрд долл. США. Во-первых, увеличился приток капитала по финансовому счету как в государственный, так и частный сектор, а во-вторых, существенно снизился спрос на наличную иностранную валюту со стороны населения.

В 2014 году, в первую очередь, мы ожидаем улучшение торгового баланса, и для этого есть все предпосылки, прежде всего – рост внешнего спроса на товары украинского экспорта и снижение импортных цен на газ. Также прогнозируемый рост экономической активности в Европе и России будет способствовать дальнейшему увеличению денежных переводов в Украину. Кроме того, ожидаемое в результате снижения внешнеэкономических рисков улучшение кредитных рейтингов для украинских заемщиков расширит доступ к международным рынкам капитала. Поэтому, по нашим прогнозам, профицит сводного платежного баланса в 2014 году будет даже больше, чем в предыдущем году.

С учетом прогнозов по платежному балансу мы надеемся и на улучшение нашей резервной позиции.

- Если говорить о перспективах, то возможны ли изменения в регулировании на валютном и денежно-кредитном рынках в 2014 году? Например, отмена паспортизации при валютно-обменных операциях? Возможна ли отмена системы гарантирования по валютным вкладам, продление обязательной продажи и т.д.?

- Совершенствование системы валютных ограничений будет базироваться на принципах разумной достаточности с учетом состояния развития экономики и финансовых рынков. Считаю безответственным давать сейчас какие-то обещания в этом контексте. Но мне бы очень хотелось, чтобы развитие экономики и финансовых рынков не требовало тех или иных ограничений.

Что касается гарантирования по вкладам в иностранной валюте, то мы стоим на защите интересов всех вкладчиков, независимо от валюты депозита. И если выбор сделан в пользу иностранной валюты, то это право клиента банка, которое мы уважаем. Мы дорожим доверием вкладчиков.

- Некоторые эксперты объясняют рост корпоративных кредитов кредитованием связанных структур в составе промышленно-финансовых групп, а не реального сектора. Что Вы думаете по этому поводу? Намерен ли Нацбанк ограничивать такие операции, если они имеют место быть?

- Отмечу, что промышленно-финансовые группы являются составной частью реального сектора экономики. Банки кредитуют разных субъектов хозяйствования, в том числе и предприятия, входящие в состав промышленно-финансовых групп.

При этом банки, в первую очередь, руководствуются кредитной историей потенциального заемщика, его финансовым состоянием, имеющимися залогами.

Чтобы ограничить концентрацию рисков, возникающих при осуществлении банками операций со связанными лицами, Национальным банком установлены соответствующие нормативы, в том числе на консолидированной основе.

Мы получаем от банков отчетность, которая дает возможность мониторить деятельность банков и контролировать риски, связанные с осуществлением банковских операций, включая операции со связанными лицами.

- Какие вложения предпочтительнее для банкиров – покупка ОВГЗ или кредитование экономики?

- Наличие ОВГЗ в портфеле банков – естественная составляющая их активов, которые не только приносят доход, но и обеспечивают доступ к дополнительной ликвидности в рамках механизма рефинансирования НБУ.

Решение о выборе структуры активов банки принимают самостоятельно, исходя из собственной стратегии и текущей конъюнктуры. В рыночной экономике такой выбор обуславливается объективными факторами соотношения рисков и доходности.

Считаю, что по мере восстановления экономического роста коммерческие банки будут активнее финансировать реальный сектор экономики, и его доля в кредитных портфелях будет возрастать.

- Некоторые эксперты оценивают уровень закредитованности населения и стоимость потребкредитов как высокие. Планирует ли Нацбанк ограничивать потребительское кредитование и/или ставки по потребкредитам (по примеру России и Беларуси)? Что Вы думаете о перспективах ипотечного кредитования?

- На самом деле доля потребительских кредитов в кредитных операциях банков в 2013 году не только не увеличилась, но и несколько сократилась – до 14%. На начало 2009 года она достигала 23%. Да, в последнее время наблюдается определенный рост объема кредитов, выданных населению на потребительские цели (за 2013 год – на 13 млрд грн). Но, еще раз повторю, что банковская система, прежде всего, нацелена на кредитование реального сектора экономики. За 2013 год рост кредитования реального сектора экономики в 7 раз превысил рост потребительского кредитования.

В целом, за пять лет (с начала 2009 года) объем потребительского кредитования в национальной валюте увеличился на 40 млрд грн, а в иностранной валюте - уменьшился на 93 млрд грн.

Для снижения рисков, связанных с потребительским кредитованием, Национальный банк обязал банки предоставлять потребителю полную и достоверную информацию о совокупной стоимости кредита, включая процентную ставку и стоимость всех сопутствующих услуг. На основании этого заемщик может реально оценить свои возможности по своевременному погашению кредита.

Сейчас законодательство Украины не предусматривает ограничения максимальной кредитной ставки. Но, этот вопрос Национальный банк изучает. Нацбанк имеет достаточный набор инструментов, которые может применить в случае увеличения рисков банковских операций, в том числе и по потребительскому кредитованию. Кроме того, Национальный банк продолжает работу по повышению финансовой грамотности населения. Это позволит людям принимать взвешенные финансовые решения.

Что касается ипотечного кредитования, то сегодняшняя невысокая активность в этом сегменте связана с ситуацией как в самом строительном секторе, так и в экономике в целом. При ускорении роста экономики, спрос на ипотечные кредиты будет возрастать.

- Какие вложения предпочтительнее для граждан – казначейские обязательства Минфина или банковские депозиты?

- Стоит отметить, что казначейские обязательства являются относительно новым инструментом сбережения средств населения. К его плюсам можно отнести: надежность, гарантированную государством, и выпуск в документарной форме, что значительно упрощает процедуру покупки, обращения и погашения.

Учитывая короткую историю существования казначейских обязательств и несопоставимый с депозитами объем эмиссии (было размещено лишь две серии инструмента на 200 млн долл. США), не стоит ставить вопрос, что предпочтительней для граждан - депозиты или казначейские обязательства. Я бы отметил, что у населения пользуются популярностью вложения как в банковские депозиты, так и в казначейские обязательства.

- Как Вы думаете, будет ли возобновлено сотрудничество с МВФ?

- Украина является полноправным членом Международного валютного фонда и сотрудничество с этой организацией никогда не прекращалось. МВФ - один из наших основных кредиторов, мы всегда прислушиваемся к его рекомендациям и ищем пути их воплощения в жизнь. Конечно, мы заинтересованы и в обсуждении новых программ с Фондом. В этом году мы будем продолжать работу в этом направлении.

- Над какими вопросами Вы намерены трудиться в ближайший год? Какие планы для себя поставили?

- В деятельности центрального банка любой страны мира ключевым вопросом всегда остается стабильность, прогнозируемость и открытость. Национальный банк Украины - не исключение.

В первую очередь, – обеспечение стабильности денежной единицы Украины. А это, прежде всего, - ценовая стабильность, что в переводе на простой язык означает поддержание низких темпов инфляции. В течение последних лет мы не словом, а делом доказали, что для Национального банка стабильная денежная единица – наивысший приоритет. Вместе с тем, обеспечение стабильности денежной единицы в долгосрочной перспективе требует формирования системных предпосылок для поддержания стабильной низкоинфляционной среды и усиления стойкости гривни к действию внутренних и внешних потрясений.

Такая работа подразумевает усовершенствование операционной структуры денежно-кредитной политики, содействие развитию внутреннего финансового рынка, повышение эффективности управления международными резервами и гибкое использование их стабилизационного потенциала, дальнейшую дедолларизацию экономических отношений, усиление коммуникационной составляющей политики, в том числе в части повышения финансовой грамотности населения.

Важнейшим направлением остается снижение ставок по кредитам. Эту задачу поставил перед НБУ и правительством Президент Украины, по ряду объективных и субъективных причин в 2013 году нам ее до конца решить не удалось, хотя сдвиги, несомненно, есть: ставки, хоть и медленно, но снижаются.

Важным блоком вопросов является развитие безналичных расчетов. В последние годы мы наблюдаем возрастающую динамику увеличения безналичных расчетов, в частности, с использованием платежных карт. Вместе с тем мы видим, что платежная инфраструктура еще развита недостаточно, поэтому на ближайший год ее дальнейшее развитие будет являться для нас одной из приоритетных задач.

Как я сказал, в прошлом году многое сделано. В текущем году в целях повышения привлекательности платежной системы НСМЭП для банков и их клиентов мы планируем внедрять новые продукты и инструменты, а также рассматриваем возможности использования карт НСМЭП за пределами Украины. Также одним из масштабных проектов текущего года является внедрение национальной карты НСМЭП как единой карты в области социального обеспечения населения для получения пенсий и других социальных выплат.

В 2014 году Национальный банк Украины, как субъект законодательной инициативы, будет работать над совершенствованием банковского законодательства. Мы будем и дальше сопровождать законопроект относительно особенностей корпоративного управления в банках, принятого Верховной Радой в первом чтении. Также НБУ совместно с Нацкомфинуслуг отрабатывает проект закона относительно реформирования и развития национальной системы кредитной кооперации.

Также, как я говорил ранее, приоритетным остается для нас решение вопросов, связанных с уменьшением объема проблемных активов в балансах банков, вопросов по защите прав кредиторов.

Будет продолжена работа и по регулированию деятельности банков. В частности, мы планируем: дальнейшее усиление требований к размеру капитала банков, необходимого для покрытия рисков, присущих банковской деятельности; совершенствование подходов к оценке кредитного риска и формированию резервов под такие риски.

- Какие Ваши прогнозы на 2014 год?

- Текущий год будет непростым. Но Национальный банк приложит максимум усилий, чтобы банковская система укреплялась, вкладчики чувствовали себя более уверенно, а экономика получала необходимый для ее развития уровень финансовой поддержки со стороны банковской системы.

Ольга Гордиенко (УНИАН)