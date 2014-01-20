Количество электронных таможенных деклараций за год выросло в 4 раза

Количество таможенных деклараций, поданных субъектами внешнеэкономической деятельности в Украине в электронном виде в 2013 году, выросло в 4 раза – до 1,8 млн деклараций, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

Как отмечается, если в 2012 году количество электронных деклараций составляло только 20% от общего числа деклараций, то в 2013 году этот показатель вырос до 70%.

«В целом в 2013 году таможенные органы оформили 2,6 млн таможенных деклараций. При этом среднее время таможенного оформления одной таможенной декларации в режиме экспорта составило 44 минуты, в режиме импорта – 1 час 42 минуты», - сообщили в Миндоходов. Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года Миндоходов заявляло о том, что затраты времени представителей бизнеса, которые они тратят на составление отчетности, уплату налогов и другие процедуры, связанные со своей деятельностью, сократились на 101 час - до 390 (данные на 1 июня 2013 года), что свидетельствует об упрощении процедур уплаты налогов и оформления документов. Во многом этому способствовало введение в Украине электронной отчетности.

Также в октябре Украина вошла в пятерку ведущих стран мира, показавших наиболее яркие успехи в сфере реформирования системы государственного управления экономикой и упрощения ведения бизнеса, улучшив свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112 места, хотя еще годом ранее Украина занимала 137 место. Кроме того, наша страна получила наивысшую оценку - «8 из 10» - по показателю проведенных в стране реформ, направленных на улучшение деловой активности и упрощение ведения хозяйственной деятельности предприятий, включая предприятия малого и среднего бизнеса.