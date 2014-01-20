Ажиотажа на доллар в связи с акциями протеста не наблюдается - банкир

15:07, 20 января 2014
Финансы
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Ажиотажа  по  скупке  иностранной  валюты  в  связи  с  обострением политической ситуации в конце прошедшего года не наблюдалось

Ажиотажа на иностранную валюту нет

Об этом заявил начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» Алексей Блинов.

Эксперт напоминает, что  объем  покупки  наличной  иностранной валюты  в  декабре  прошлого года  составил  2,2 млрд.  долларов.

«Данная  статистика подтверждает,  что  ажиотажа  по  скупке  иностранной  валюты  в  связи  с  обострением политической ситуации в конце прошедшего года не наблюдалось», - убежден финансист.

Блинов уточняет, что сальдо покупки наличной иностранной валюты по итогам декабря составило 940 млн. долларов, а по итогам 2013 года —2,9 млрд. долларов.

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При этом он констатирует, что в 2012 году нетто-покупка наличной иностранной валюты равнялась  10,2  млрд. долларов,  а  в  2011  году  она  составила  13,4  млрд. долларов.

Начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» обратил внимание, что сальдо  интервенций  НБУ  в поддержку гривны  в  декабре  было  сопоставимым  с  объемом  нетто-покупки  наличной иностранной  валюты  в  Украине  и составило 942  млн. долларов,  а  по  итогам  2013  года  оно равнялось  3,1 млрд. долларов (против  7,5 млрд. долларов в 2012 году).

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