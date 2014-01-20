Ажиотажа на доллар в связи с акциями протеста не наблюдается - банкир

Об этом заявил начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» Алексей Блинов.

Эксперт напоминает, что объем покупки наличной иностранной валюты в декабре прошлого года составил 2,2 млрд. долларов.

«Данная статистика подтверждает, что ажиотажа по скупке иностранной валюты в связи с обострением политической ситуации в конце прошедшего года не наблюдалось», - убежден финансист.

Блинов уточняет, что сальдо покупки наличной иностранной валюты по итогам декабря составило 940 млн. долларов, а по итогам 2013 года —2,9 млрд. долларов.

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При этом он констатирует, что в 2012 году нетто-покупка наличной иностранной валюты равнялась 10,2 млрд. долларов, а в 2011 году она составила 13,4 млрд. долларов.

Начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» обратил внимание, что сальдо интервенций НБУ в поддержку гривны в декабре было сопоставимым с объемом нетто-покупки наличной иностранной валюты в Украине и составило 942 млн. долларов, а по итогам 2013 года оно равнялось 3,1 млрд. долларов (против 7,5 млрд. долларов в 2012 году).