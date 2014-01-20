Прибыль банков Украины в 2013 году составила 2,5 млрд грн

Прибыль банковской системы в 2013 году (по предварительным данным) составила около 2,5 млрд грн, сообщил журналистам исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов в ходе круглого стола в Киеве. «Что касается результатов 2013 года, то банковская система работает прибыльно. Прибыль составила порядка 2,5 млрд грн, по предварительным оценкам», - сказал Мамедов.



По словам банкира, положительный результат работы банков два года подряд свидетельствует о качестве работы банков и ситуации в целом.

В отношении влияния политических событий в стране на работу банковской системы Мамедов отметил, что банковская система работает стабильно, и в настоящий момент не испытывает проблем с ликвидностью.

«Как влияют события? Негативно влияют, потому что человек, который собирается разместить деньги, сдерживается. Но в настоящий момент банковская система сверхликвидна, прирост депозитов за 2013 год составил порядка 70 млрд грн, в том числе порядка 50% - в гривне, и сроки депозитов увеличиваются», - отметил банкир.

Среди основных факторов роста доверия вкладчиков к банкам он выделил стабильный курс нацвалюты, высокую доходность депозитов, существующую система гарантирования вкладов и отсутствие налогообложения процентов по депозитам.

Присутствующий на круглом столе заместитель председателя Нацбанка Алексей Ткаченко отметил, что в 2013 году банковская система развивалась более динамично, чем в 2011 и 2012 годах.

«Годовой прирост активов составил 140 млрд грн, и на 1 января общие активы банков составили 1,410 трлн грн… прирост депозитов практически на 100% - в гривне… снизился уровень долларизации: на начало года он превышал 50%, на сегодня это 43%», - сказал он.

По словам представителя НБУ, располагая достаточной ресурсной базой, банки наращивали кредитование реального сектора экономики, также преимущественно в гривне. «В 2013 году рост кредитов юридическим лицам втрое больше, чем в 2012 году, или 90 млрд грн… общие активы банков выросли на 11%, кредитование юрлиц – на 15%, то есть, больше, чем прирост активов. Несмотря на спад промышленности, банковская система поддерживала реальный сектор экономики», - сказал он.

Также Ткаченко отметил улучшение качества кредитного портфеля банковской системы. По его словам, просроченная задолженность в портфелях банков продолжает снижаться и составляет менее 8%, негативно классифицированная задолженность – менее 14%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 11 месяцев 2013 года прибыль банков оставляла 2,4 млрд грн, что оказалось в 1,8 раза ниже аналогичного показателя 2012 года. По официальным данным НБУ, за 11 месяцев 2012 года прибыль банков составляла 4,4 млрд грн.

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